Лизинговый портфель "Газпромбанк Лизинг" в 2019 году вырос до 242 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Лизинговый портфель группы "Газпромбанк Лизинг" увеличился по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом более чем на 25% и достиг 242 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Основными драйверами роста бизнеса группы в 2019 году стали сегменты легкового и грузового транспорта (+242%), строительной и дорожно-строительной техники (+310%), а также запуск новых направлений - таких, как лизинг IT и телекоммуникационного оборудования, воздушных, морских и речных судов", - отмечается в сообщении.

"Прошедший 2019 год был насыщен событиями, которые имеют огромный потенциал оказаться ключевыми точками роста бизнеса "Газпромбанк Лизинг" в 2020 году. Среди самых значимых по итогам 2019 года стоит отметить успешный старт работы с сегментом лизинга авиационного транспорта, IT и телекоммуникационного оборудования, а также усиление позиций "Газпромбанк Лизинг" по финансированию морских и речных судов. Кроме того, мы видим отличный потенциал для развития работы с субъектами РФ в рамках ФЗ №44-ФЗ, поскольку лизинг позволяет быстрее и эффективнее выполнять нацпроекты. Уровень проникновения лизинга в госзакупки планомерно растет: общий объем госзакупок по ФЗ №44-ФЗ, реализованный на условиях финансовой аренды, в прошлом году составил 27,8 млрд рублей, показав рост более 50% по сравнению с 2018 годом", - отметил генеральный директор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов.

Согласно данным компании, новый бизнес (по стоимости имущества, без НДС) составляет 60 млрд рублей, что на 20% больше, чем в предыдущем году. На 30%, до 8 млрд руб. увеличился объем нового бизнеса в сегменте "оборудование для нефте- и газодобычи и переработки". Сумма сделок с применением механизма господдержки по субсидированию буровых установок достигла 7,5 млрд рублей. В целом в прошедшем году "Газпромбанк Лизинг" на 28% увеличил объем сделок по лизингу с применением программ господдержки, портфель которого составляет 68 млрд рублей.

"Газпромбанк Лизинг" - одна из крупнейших лизинговых компаний РФ. Является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ по реализации государственной программы "Лизинговые проекты", а также уполномоченной лизинговой компанией правительства Республики Беларусь по реализации национальной программы "Льготный лизинг". Розничными продажами транспорта бизнесу занимается компания "Газпромбанк Автолизинг", выделенная в 2018 году в отдельное направление.