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Песков сообщил, что возможность отмены Сочинского форума в феврале обсуждается

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что окончательное решение - за правительством страны

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Возможность отмены экономического форума в Сочи в феврале обсуждается, но окончательное решение - за правительством РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается форума, то, да, действительно, такие обсуждения ведутся. Но традиционно, по установившейся практике, это формат председателя правительства, поэтому я рекомендую туда (в кабмин) обращаться за окончательным решением", - сказал он, комментируя публикации ряда СМИ о возможной отмене или переносе форума в связи с риском распространения коронавируса.

Песков признал, что проблема вируса "признана широко и официально, более того, проблема признана ВОЗ, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность и является поводом для специальных мер, принимаемых правительством РФ". Он напомнил, что пока в России не выявлено случаев заражения коронавирусом, "но угроза сохраняется".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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