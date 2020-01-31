Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил закупку нефти Белоруссией у Норвегии экономической целесообразностью.

"Это вопрос экономической целесообразности. Если эта нефть [из Норвегии] получается дешевле, чем российская, конечно, любая страна должна действовать исключительно исходя из своих собственных интересов", - сказал представитель Кремля в пятницу журналистам. По его мнению, "здесь речь идет о чистой экономике, коммерческой выгоде".

"Если эта нефть [из Норвегии] дешевле, то да", - объяснил принцип покупки Песков.

Порядка 86 тыс. тонн нефти, закупленной Белоруссией в Норвегии, были доставлены в Клайпеду норвежским танкером Breiviken 23 января. Далее нефть отправили заказчику на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке по железной дороге. Транспортировка всей партии займет около двух недель. Последний раз нефть в Белоруссию транзитом через Литву транспортировалась в 2017 году.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Позднее поставки были частично возобновлены компаниями группы "Сафмар". Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты. Власти республики сообщали, что направили предложения странам Прибалтики, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.