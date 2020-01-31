Субсидии технологическим компаниям Москвы в 2019 году выросли в пять раз

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московские технологические компании получили в 2019 году из городского бюджета на развитие бизнеса около 102,4 млн рублей, что в пять раз больше показателя годом ранее. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"В 2019 году компаниям, базирующихся в 36 московских технопарках, выделено из городского бюджета 58 субсидий на сумму около 102,4 млн рублей, при этом годом ранее эта сумма составляла менее 20 млн рублей. Наибольший объем субсидий - на сумму 56,7 млн рублей, пришелся на возмещение части затрат на приобретение оборудования", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что средства выделены на приобретение оборудования, участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, уплату лизинговых платежей и процентов по кредиту.

В 2018 году финансовую поддержку от города получили всего 12 компаний.

По словам главы департамента Алексея Фурсина, городские технопарки создают условия для внедрения инновационных решений во всех отраслях экономики. "Именно поэтому для резидентов технопарков действует специальная субсидия на приобретение оборудования, которая покрывает расходы в сумме до 10 млн рублей. Эта помощь от города позволяет предпринимателям наращивать производство, внедрять новые технологии в производственный процесс и, в конечном счете, создавать материальные блага для города и горожан", - сказал Фурсин, слова которого приводит пресс-служба.

Предприятия, получившие от города финансовые субсидии, работают в самых различных областях, связанных с высокотехнологичными разработками. Одни занимаются научными исследованиями и инновациями в области естественных и технических наук, другие - производством машин и оборудования, третьи - обработкой материалов, созданием лекарственных препаратов, разработкой программного обеспечения и многим другим, уточнили в департаменте.