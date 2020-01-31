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Китайская вирусная пневмония

Российская ассоциация аптечных сетей готова сдерживать рост цен на лекарства и маски

Как сообщили в ассоциации, "цены на маски поднимались отдельными производителями, а не аптеками"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская ассоциация аптечных сетей (входят "Аптечная сеть 36,6", "Ригла", "Аптеки Невис", "Эркафарм", "Неофарм" и другие) готова сдерживать рост цен на противовирусные препараты и медицинские маски на фоне высокого спроса на них. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

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"Мы готовы сдерживать рост цен, что и делаем на примере масок. Цены на маски поднимались отдельными производителями, не аптеками", - сказала она.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о выявлении РФ первых случаев заражения коронавирусом. Голикова поручила ФАС и Росздравнадзору не допустить повышения цен на противовирусные лекарства в стране. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты, и проведет по этому поводу соответствующую работу.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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