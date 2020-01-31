В первый в России строящийся на частные средства город вложат 73 млрд рублей

ТАСС, 31 января. Суммарный объем инвестиций в первый в России город, строящийся на частные инвестиции, - Доброград - составит 73 млрд рублей. Такой показатель озвучил журналистам в пятницу Роман Ершов, президент холдинговой компании Askona Life Group, основатели которой развивают проект города.

"Вложения в Доброград, строительство которого мы начали в 2012 году во Владимирской области, достигнут, по нашим подсчетам, 73 млрд рублей к концу реализации в 2034 году. Часть средств - это будет проектное финансирование (законодательная норма, при которой средства дольщиков хранятся на банковских эскроу-счетах, а строительство ведется на кредиты - прим. ТАСС), часть - собственные средства, также мы рассчитываем на строительство инженерной инфраструктуры за счет государственно-частного партнерства", - обозначил планы глава компании.

Он добавил, что Доброград является первым в России городом, который будет полностью инициирован частной компанией. На сегодня объект зарегистрирован как поселок, с расширением строительства заложено в планах получение статуса административной единицы "город". Объект расположен в 250 км от Москвы, между городами центральной России Ковров, Владимир, Нижний Новгород.

Предполагается, что объем жилой недвижимости в городе составит 1,6 млн кв. м, коммерческой - 985 тыс. кв. м., социальных объектов - 655 тыс. кв. м. Сейчас реализована первая очередь в виде коттеджей на землях индивидуального жилищного строительства, вторая и третья частично стартовали и предполагают возведение таунхаусов и многоквартирных домов на основе эскроу-счетов. В перспективе вместимость города составит 47 тыс. человек, пока здесь живут 290 семей, включая сотрудников компании Askona Life Group, работающих на заводе компании в Коврове. Общая площадь Доброграда составит 2611 га.

Также, по словам Ершова, в декабре 2019 года Минэкономразвития РФ приняло заявку представителей холдинга на создание особой экономической зоны в границах Доброграда. "Если заявка будет одобрена, то мы рассчитываем, что примерно 25% жителей города будут работать в ОЭЗ. В случае отсутствия одобрения властей, мы сможем создать здесь дата-центры. В любом случае, центр экологического и высокотехнологичного производства с возможностью формирования новых рабочих мест мы ставим целью здесь открыть", - пояснил глава компании.

Группа компаний Askona входит в состав шведского концерна Hilding Anders Group (владеет 73%) - производителя кроватей и матрасов в Европе и Азии. Другие 27% принадлежат основателю компании россиянину Владимиру Седову. Askona объединяет восемь фабрик в России и 940 салонов, из них собственная розница - 505, фрайчайзинговая сеть - 435. Консолидированная годовая выручка холдинга Askona Life Group (в состав входит индустрия мебели и товаров для сна "Аскона", сеть медклиник Askonamed, "Город Доброград") составила в 2019 году 38,5 млрд рублей. Доходы розничного сегмента возросли на 22% до 33,5 млрд рублей по сравнению с показателем 2018 года.