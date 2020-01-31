Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы в Китай в терминал F

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево с 31 января перевел все рейсы в Китай в терминал F - он будет обслуживать 19 рейсов на китайском направлении ежедневно. Остальные международные рейсы переведены в другие терминалы, говорится в сообщении аэропорта.

"В общей сложности в терминале F будет обслуживаться 19 рейсов по китайским направлениям, включая рейсы авиакомпаний, ранее обслуживаемых в терминале: "Аэрофлот", Air China, China Eastern Airlines и "Икар", - отмечается в сообщении.

"В свою очередь все международные рейсы, за исключением рейсов по направлениям в КНР, переведены из терминала F в терминалы D, E и С. В общей сложности из терминала F в другие терминалы переведено 75 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", Nordwind Airlines, Royal Flight, Belavia, "Икар", Bulgaria Air и Czech Airlines", - уточнили в Шереметьево.

Для предупреждения распространения коронавируса на территории РФ аэропорт оборудовал все терминалы тепловизорами, наладил механизм госпитализации спецтранспортом в инфекционные больницы и подготовил к работе специальные помещения для обследования.

"На сегодняшний день пассажиров с подозрением на данное заболевание, прибывших из КНР в Шереметьево, не выявлено", - резюмировали в аэропорту.