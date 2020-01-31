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Турпоток в Ростовскую область за пять лет вырос на 50%

В 2019 году регион посетили более 1,5 млн туристов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Турпоток в Ростовскую область с 2015 по 2019 год вырос на 50% - с 1 млн до более 1,5 млн туристов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минэкономразвития региона.

"Турпоток в Ростовскую область за пять лет вырос почти на 50%. Если в 2015 году цифра чуть превышала миллион - 1041,6 тыс. человек, то уже в 2019 году количество посещений составило свыше полутора миллионов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным министерства, объем платных услуг за этот период увеличился на 22%, количество гостиниц и иных средств размещения выросло на 20,5%. "В 2015 году их было всего 525, на данный момент уже 633 гостиницы", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что серьезный толчок увеличению турпотока в регион дало проведение в Ростове-на-Дону матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Его проведение двукратно увеличило турпоток, отметили в министерстве. "Уровень загрузки гостиниц и других коллективных средств размещения составил от 70% до 100%", - отметили в пресс-службе минэкономики, добавив, что в летний период 2017 года средний уровень загрузки гостиниц в регионе составил 45%.

В министерстве также отметили, что власти региона делают ставку в том числе на событийный туризм. В частности, в Ростовской области ежегодно проводятся гастрономический праздник "Донская уха", фестиваль "Оборона Таганрога 1855 года", в 2019 году был проведен фестиваль "Великий шелковый путь на Дону", который посетили 45 тыс. гостей.

"В планах министерства экономики и агентства по развитию туризма Ростовской области до 2024 года войти в 10-ку лидеров в России", - добавили в пресс-службе министерства.

Теги
РоссияРостовская область
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