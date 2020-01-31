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Китайская вирусная пневмония
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"Уральские авиалинии" приостанавливают выполнение 11 рейсов в Китай

Ограничения вводятся с 1 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает с 1 февраля выполнение 11 рейсов из России в Китай из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой компании.

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"Согласно распоряжения правительства Российской Федерации № 140-р от 30.01.2020, авиакомпания "Уральские авиалинии" с 01.02.2020 приостанавливает выполнение следующих рейсов в/из КНР: Екатеринбург - Ордос - Бангкок; Москва - Ордос; Екатеринбург - Харбин; Екатеринбург - Пекин; Владивосток - Харбин; Екатеринбург - Сиань - Пхукет; Казань - Харбин; Красноярск - Харбин; Москва - Харбин; Владивосток - Харбин; Новосибирск - Харбин", - говорится в сообщении.

Пассажирам предлагается оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний.

Авиакомпания планирует вывозить туристов из КНР чартерными рейсами после отмены 11 регулярных рейсов из России в Китай и обратно. "Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания планирует выполнить ряд чартерных рейсов", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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