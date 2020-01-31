Новак: РФ готова реагировать на возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти

"[Коронавирус] может повлиять только на снижение спроса, только лишь на это. Если снижение экономики будет [в Китае], прогнозы сбудутся, если так будет развиваться - спрос будет снижаться. В принципе, мы уж несколько раз общались с саудовским министром. Мы готовы реагировать на эти вещи, но для этого нам нужно более точно оценить ситуацию, промониторить, как это будет развиваться в течение нескольких дней", - сказал Новак.

"У нас есть четкое понимание, что сообща в рамках ОПЕК +, если будет касаться нефтяного рынка, повлечет последствия - мы сможем на это как-то отреагировать. Мы вчера разговаривали в течение часа, сегодня - полчаса [с министрами энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ]. Очень серьезно обсуждаем эту ситуацию", - отметил Новак.

В связи с ситуацией страны ОПЕК+ рассматривают возможность перенести на более ранний срок встречу, запланированную на март. "Мы можем раньше встретиться, это вообще не проблема. Очень оперативно встретиться при необходимости. Даже можем перенести. Мы обсуждали, что готовы перенести. По поводу сроков и даты - мы пока на стадии обсуждения, исходя из оценки ситуации", - рассказал Новак.

Пока страны альянса не определились с возможными мерами. "Я бы не говорил о конкретных мерах. Нам нужно более четко понимать, как будет развиваться ситуация, мы же не специалисты в области коронавируса. Мы смотрим, как это влияет на экономику, какие прогнозы, какие оценки ситуации. Пока довольно неопределенная ситуация", - добавил министр.

Ранее эксперты предупредили о падении цен на нефть из-за коронавируса в Китае. По оценке аналитиков Goldman Sachs, нефть может подешеветь почти на $3 за баррель.