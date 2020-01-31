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Китайская вирусная пневмония

Эксперты: коронавирус не повлияет на сотрудничество российских операторов и Huawei по 5G

Гендиректор аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов отметил, что руководители каждого конкретного ИКТ-бизнеса следят за ситуацией

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Угроза распространения коронавируса не скажется в ближайшее время на сотрудничестве российских операторов связи с Huawei в сфере развития технологий 5G. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

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Развитие 5G является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура", входящего в нацпроект "Цифровая экономика". Основным партнером российских операторов связи по 5G среди китайских компаний является Huawei.

Как отмечает гендиректор аналитического агентства "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов, негативный эффект из-за ситуации с коронавирусом маловероятен для партнерства Huawei с российскими операторами. "Понятно, что и регулирующие органы, и руководители каждого конкретного ИКТ-бизнеса следят за ситуацией. Пока что она не приняла масштабов, при которых это создавало бы серьезные проблемы для Huawei. Что мы по факту имеем на сегодня: с одной стороны, например, отложенные международные конференции, с другой - на этой неделе Великобритания определилась на сделку с Huawei по 5G, несмотря на давнее давление со стороны США", - говорит Анкилов.

При этом спрогнозировать, когда коронавирус может стать проблемой для телеком-индустрии, невозможно, как и предсказать темпы распространения вируса. "Скорее всего, будут отложенные встречи, командировки, конференции, где-то затянется подписание и поставка", - предположил Анкилов.

По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, говорить о проблемах с развитием 5G в России преждевременно, поскольку пока в стране не разворачиваются сети связи пятого поколения - реализуются лишь пилотные проекты. "Основное развертывание будет через пару лет. Думаю, [к этому времени] все разрешится. У Huawei одни из лучших условий, вряд ли операторы будут перебегать к другим [вендорам]", - считает эксперт.

Распространение коронавируса может оказать негативный эффект на модернизацию сетей LTE и 3G операторами, которые используют для этого оборудование Huawei, предупреждает руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников. "От того, что базовые станции снимут не сейчас, а, условно, через месяц, ничего не изменится. Активная база строительства сетей в России завершена, и если влияние и будет, то оно касается будущих улучшений. Хуже не будет, просто лучше будет чуть позже", - заключил он.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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