Moody's считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

"Пандемия коронавируса может оказаться более существенным "черным лебедем", чем глобальный финансовый кризис и последовавшая за ним рецессия 2008-2009 годов", - отмечают аналитики.

"Черным лебедем" в экономике называют труднопрогнозируемое событие с потенциально значительными негативными последствиями.

"В отличие от обвала на американском ипотечном рынке, в начале 2020 года никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии", - указывают в агентстве.

Кроме того, в отличие от финансового кризиса, государственные деятели могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, подобной испанскому гриппу в 1918 году, подчеркивают аналитики.

Распространение вируса уже привело к резкому снижению индекса мировых цен на промышленные металлы (медь, никель, цинк, алюминий и т.д.). Этот показатель имеет четкую корреляцию с мировым экономическим ростом, отмечают эксперты.