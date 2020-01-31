{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Индекс Dow Jones снизился на 497 пунктов на фоне опасений по поводу коронавируса в Китае

Индекс Nasdaq упал на 118 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в пятницу на 13:00 (21:00 мск) на нью-йоркской бирже упал на 497 пункта (на 1,79%), до отметки 28343, пункта в связи с опасениями по поводу последствий вспышки коронавируса для экономики. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 52 пункта (на 1,59%), до 3231, а индекс электронной биржи Nasdaq упал на 118 пунктов (на 1,28%), до 9179 пунктов. Цена золота поднялась до самого высокого уровня с апреля 2013 года - 1583,20 за тройскую унцию.

Как отметила телекомпания CNN, "инвесторы сбрасывают акции в условиях, когда возрастают опасения по поводу последствий вспышки коронавируса для экономики".

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 22 странах, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.

Теги
СШАКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Сумма рассроченных налоговых платежей в 2019 году выросла более чем на 25%
Как сообщили в ФНС, она составила 4,5 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС