Индекс Dow Jones снизился на 497 пунктов на фоне опасений по поводу коронавируса в Китае

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в пятницу на 13:00 (21:00 мск) на нью-йоркской бирже упал на 497 пункта (на 1,79%), до отметки 28343, пункта в связи с опасениями по поводу последствий вспышки коронавируса для экономики. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 52 пункта (на 1,59%), до 3231, а индекс электронной биржи Nasdaq упал на 118 пунктов (на 1,28%), до 9179 пунктов. Цена золота поднялась до самого высокого уровня с апреля 2013 года - 1583,20 за тройскую унцию.

Как отметила телекомпания CNN, "инвесторы сбрасывают акции в условиях, когда возрастают опасения по поводу последствий вспышки коронавируса для экономики".

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 22 странах, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.