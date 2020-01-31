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Китайская вирусная пневмония

Brent и WTI на бирже ICE в Лондоне подешевели на 2% на новостях о коронавирусе

Его распространение вызывает опасения замедления экономики Китая, который является крупнейшим импортером энергоресурсов

ТАСС, 31 января. Мировые цены на нефть ускорили снижение на лондонской бирже ICE на фоне новостей о распространения коронавируса из Китая. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2% - до $56,2 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI - на 2,1%, до $51,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Вслед за нефтью слабеет и российская валюта. Так, курс доллара на Мосбирже вырос на 0,92% - до 63,85 рубля, евро - на 1,3%, до 70,76 рубля.

Распространение нового коронавируса вызывает опасения замедления экономики Китая, который является крупнейшим импортером энергоресурсов, и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это может выразиться в снижении авиаперевозок, что в свою очередь скажется на спросе на энергоносители, в частности, на авиационное топливо.

Теги
ВеликобританияКитайКитайская вирусная пневмония
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