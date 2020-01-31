Сумма рассроченных налоговых платежей в 2019 году выросла более чем на 25%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сумма рассроченных налоговых платежей в 2019 году выросла более чем на четверть и составила 4,5 млрд рублей, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"ФНС России подвела итоги применения механизма изменения срока уплаты налоговых платежей за 2019 год. За год сумма рассроченных налоговых платежей выросла более чем на четверть и составила 4,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным ФНС, перенос срока оплаты налогов позволил организациям урегулировать свою задолженность перед бюджетом и полностью оплатить налоги по согласованному графику.