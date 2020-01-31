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Законопроект о пересмотре потребительской корзины внесут в Думу в начале лета

Состав потребительской корзины будет пересмотрен с акцентом на здоровое и правильное питание

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Законопроект о пересмотре потребительской корзины внесут в Госдуму в начале лета и примут одновременно с федеральным бюджетом на 2021 год. Об этом сообщила в пятницу ТАСС член комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

"По нашим источникам, законопроект будет внесен в Госдуму в начале лета и принят в осеннюю сессию одновременно с принятием бюджета на 2021 год", - сказала Павлова.

По ее словам, такая синхронизация обусловлена увеличением прожиточного минимума. "В бюджет будут заложены дополнительные средства", - пояснила она.

Рабочая группа кабмина, продолжила парламентарий, пересматривает всю структуру потребительской корзины. "Что важно, в рабочей группе участвуют представители Минздрава и Миннауки. Это позволит пересмотреть состав потребительской корзины с акцентом на здоровое и правильное питание", - заключила Павлова.

29 января глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что состав потребительской корзины изменится с учетом перевода продуктов в область здорового питания. Министр также напомнил, что новая корзина будет создана к 1 января 2021 года.

В Минтруде ранее отмечали, что новая потребительская корзина будет представлена к весенней сессии Госдумы в 2020 году. Установленный состав потребительской корзины действует до конца 2020 года. В последний раз ее состав корректировали в 2012 году.

Теги
РоссияПавлова, Ольга Ивановна
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