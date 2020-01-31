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Китайская вирусная пневмония
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Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель

В последний раз цена нефти находилась ниже этой цены 7 августа 2019 года

ТАСС, 31 января. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,45% - до $55,93 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:14 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $56 за баррель 7 августа 2019 года.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,80% до $51,14 за баррель также из-за риска эпидемии коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Помимо Китая, заболевание выявлено еще в 22 странах, включая Россию. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., 213 человек умерли.

В новость были внесены изменения (22:56 мск) - исправлена дата в лиде, верно - в апреле 2020 года.

Теги
ВеликобританияКитайКитайская вирусная пневмония
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