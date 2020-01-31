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Китайская вирусная пневмония
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Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме с 1 февраля

Росавиация создала оперативный штаб для мониторинга ситуации

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские авиакомпании смогут осуществлять полеты в Китай, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии, в чартерном режиме с 1 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса РФ.

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"С 00:00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика. Колл-центрам авиакомпаний будут переданы памятки, необходимые для информирования пассажиров", - говорится в сообщении Минтранса.

Кроме того, в министерстве сообщили, что Росавиация создала штаб для мониторинга ситуации с перевозками российских и иностранных граждан между Россией и Китаем. Его возглавил руководитель ведомства Александр Нерадько.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство начнет эвакуацию российских граждан, находящихся в городе Ухань и в целом в провинции Хубэй. По предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй - 341. По ее словам, регулярные рейсы в Китай будет выполнять только "Аэрофлот" - в четыре города: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом все рейсы из Китая и в Китай будут переведены в терминал F аэропорта Шереметьево.

Теги
Нерадько, Александр ВасильевичРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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