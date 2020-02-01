Авиасообщение между Россией и Китаем ограничено с 1 февраля из-за коронавируса

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии. Региональные регулярные рейсы между странами закрыты, полеты из Москвы продолжат выполнять "Аэрофлот", Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines. При этом российские авиакомпании смогут осуществлять полеты в КНР в чартерном режиме.

В соответствии с решением штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, все рейсы из Москвы в города Китая будут выполняться только из терминала F Шереметьево, вместе с тем остальные международные рейсы аэропорт 31 января перенес из F в терминал B.

"Аэрофлот" сохранит полетную программу в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом, по данным Минтранса РФ, "работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим".

До этого в неделю авиакомпании РФ выполняли около 150 рейсов в КНР, китайские авиакомпании - около 40 рейсов в день. До 1 февраля прямые рейсы между Москвой и Китаем выполняли, кроме "Аэрофлота", авиакомпании "ИрАэро", "Аврора", "Якутия", "Уральские авиалинии" и S7 Airlines. Две последние уже заявили о приостановке рейсов.

Эвакуация граждан РФ

Российские туроператоры 24 января по рекомендации Ростуризма приостановили продажу туров в Китай. Вслед за этим российские чартерные авиакомпании, которые занимались перевозкой туристов, также прекратили выполнение полетов в Китай.

Как ранее заявила вице-премьер РФ, председатель штаба Татьяна Голикова, Россия начинает добровольную эвакуацию граждан РФ, находящихся в городе Ухань и в целом в провинции Хубэй (очаг распространения коронавируса). По предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй - 341. Российская сторона уже уведомила власти Китая о начале эвакуации.

Кроме того, по словам Голиковой, в течение нескольких дней будет принято решение о необходимости привлечь российские региональные авиакомпании к вывозу граждан КНР из РФ в Китай.