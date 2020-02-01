Обновленный состав коллегии ЕЭК приступает к работе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Обновленный состав коллеги Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приступает к выполнению своих обязанностей, в должность также вступает новый председатель коллегии ЕЭК, представитель Республики Беларусь Михаил Мясникович. Состав коллегии ранее был утвержден Высшим евразийским экономическим советом (ВЕЭС) на четыре года.

Как полагает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов, состав коллегии ЕЭК обновился профессионалами, экономистами с большим опытом административной работы.

По словам эксперта, работа комиссии будет направлена на устранение барьеров, в частности, на постепенную унификацию и устранение нетарифных барьеров на рынке товаров и услуг. Кроме того, одной из главных задач является гармонизация налоговых систем стран ЕАЭС и разработка общей налоговой политики, поощряющей инвестиции в основной капитал.

Как отмечает Алисенов, у единого экономического евразийского пространства большой потенциал, но определенные события тормозят развитие интеграционного пространства.

"В основе экономической интеграции лежит либерализация таких компонентов, как свобода товарного рынка, свобода перетока рынка услуг, свобода перетока капитала и свобода перетока рынка труда", - отметил эксперт.

При этом, если свобода товарного рынка услуг обеспечивается в рамках евразийского рынка, то в перетоке рынка труда наблюдаются трудности, также в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) слабо обеспечивается свободное перемещение капиталов.

Таким образом, работа новой комиссии может быть связана с активизацией именно этих свобод - свободы движения рабочей силы и свободы движения капитала, подчеркнул экономист. "Для этого должны произойти определенные изменения внутри экономик стран ЕАЭС. Основная проблема развития ЕАЭС обусловлена внутренними различиями стран, несовпадением их внутренних интересов", - считает Алисенов.

Эффект от интеграции

Важной задачей для ЕЭК станет повышение заинтересованности стран ЕАЭС в укреплении интеграционных связей, так как сейчас внутренние интересы стран ставятся выше общих интересов союза, подчеркивает Алисенов.

В перспективе работы ЕЭК - формирование единого рынка энергоресурсов, единого транспортного пространства, улучшение логистики. "Необходимо инновационное развитие и модернизация национальных экономик, эта задача стоит перед ЕЭК, так как сложнее интегрироваться в общее экономическое пространство странам, у которых очень сильно отличаются основные макроэкономические показатели", - добавил эксперт.

По его словам, эффект от интеграции должен состоять в наиболее полном обеспечении четырех свобод, в увеличении конкурентоспособности стран, входящих в союз, а также в наращивании промышленного потенциала и уходе от нефтегазовой зависимости. Алисенов указывает, что последнее особенно актуально в условиях введения экономических санкций против России, которая является ключевым партнером на рынке ЕАЭС.

Обновленный состав коллегии ЕЭК

В декабре члены Высшего евразийского экономического совета утвердили новый состав коллегии комиссии. Председателем коллегии стал Михаил Мясникович, сменив на этом посту представителя Армении Тиграна Саркисяна. В обновленном составе коллегии пост министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК покинул Александр Субботин, на его место пришел Артак Камалян. Кроме того, министром по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК стал Гегам Варданян вместо Карине Минасян.

Кроме того, 31 января пресс-служба ЕЭК сообщила, что Вероника Никишина уйдет с должности министра по торговле ЕЭК в связи с переходом в Российский экспортный центр (РЭЦ), на ее место будет назначен глава РЭЦ Андрей Слепнев.

Вероника Никишина занимала должность министра по торговле ЕЭК с 2016 г., в этом году комиссия продлила ее полномочия. Андрей Слепнев с мая 2018 г. был генеральным директором "Российского экспортного центра" (государственная компания - институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам финансовую и другую поддержку). Ранее он работал в аппарате правительства, а также был помощником бывшего тогда председателем правительства РФ Дмитрия Медведева.

ЕЭК является постоянно действующим наднациональным регулирующим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и имеет два уровня управления. Совет комиссии осуществляет общее руководство ее деятельностью и состоит из пяти представителей, занимающих в национальных правительствах должность вице-премьера. Коллегия ЕЭК является исполнительным органом, ее членов и председателя назначают сроком на 4 года решением ВЕЭС.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Также ранее Узбекистан заявлял, что изучает целесообразность присоединения к ЕАЭС.