Тариф системы "Платон" увеличен на 16 копеек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр.

Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года. Как сообщали в Минтрансе РФ, повышение составит 15 копеек, то есть до 2,35 рублей за километр. Далее, индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%.

До этого индексация откладывалась в течение трех лет - в 2016, 2017 и 2018 годах. В Минтрансе РФ поясняли, что ее размер был снижен более чем вдвое от величины накопленной инфляции с целью "снижения нагрузки на предпринимателей".

Система "Платон" заработала в России с 15 ноября 2015 года. Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года, причем его должны были повысить на уровень накопленной с момента запуска "Платона" инфляции. Однако в июне 2018 года правительство перенесло индексацию на 1 июля 2019 года.

На сегодняшний момент в системе "Платон" зарегистрировано более полумиллиона грузоперевозчиков и 1,25 миллиона транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время ее работы достиг 94 млрд рублей. По информации Росавтодора, на эти средства уже отремонтировано более 2700 км самых проблемных дорог в 40 городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны.