Фондовые торги в США закрылись снижением индексов из-за опасений относительно коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в пятницу упал на 603,41 пункта (2,09%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 28 256,03 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 58,14 пункта (1,77%) и оказался на отметке 3 225,52 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 148,01 пункта (1,59%), до отметки 9 150,94 пункта.

"Похоже, что ситуация в Китае ухудшилась, многие магазины закрываются, имеют место крупномасштабные приостановки работы транспорта, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни", - сообщил телеканалу CNN аналитик нидерландского банка Rabobank Райан Фитцморис. "Распространение вируса стало новым негативным фактором для акций в краткосрочной перспективе", - приводит телеканал CNBC слова аналитика Питера Березина из международной исследовательской компании BCA Research.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек и центральном городе провинции Хубэй. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 240 человек умерли.