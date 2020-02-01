{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: рынок киберстрахования в России может увеличиться кратно в ближайшие годы

Бизнес пока не понимает важности затрат на страхование киберрисков, считает руководитель СК "Сбербанк страхование" Дмитрий Попов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Общий объем подписанной премии по киберстрахованию в России не превышает нескольких миллионов долларов, но может кратно увеличиться в ближайшие годы. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Многие страховщики пока только присматриваются к этому рынку, потому что нет достаточной статистики, отсутствует инфраструктура по определению и урегулированию страховых случаев, для новых рисков требуется дополнительный капитал, сложный и дорогостоящий андеррайтинг", - сообщил руководитель СК "Сбербанк страхование" Дмитрий Попов. При этом он добавил, что на фоне распространения различных видов киберугроз к 2025 году российский рынок страхования киберрисков может достичь 8-10 млрд рублей.

Он также отметил, что бизнес пока не понимает важности затрат на страхование киберрисков.

Руководитель департамента страхования финансовых линий и ответственности АО "ГрЕКо Интернешнл" Дмитрий Грузинцев прогнозирует, что к кратному увеличению рынка приведут диджитализация экономики, автоматизация бизнеса и производственных процессов.

"Учитывая текущий небольшой объем рынка и высокий интерес со стороны бизнес сообщества, в ближайшие несколько лет я ожидаю кратного увеличения рынка Cyber", - сказал он.

По оценке эксперта, по сравнению с несколькими миллионами долларов в России в мире этот вид страхования превышает $5 млрд.

Проблемы рынка

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс также отметил перспективность рынка и заявил о необходимости проведения работы по формированию законодательного регулирования и правоприменительной практики.

Как одну из проблем рынка эксперты отмечают тот факт, что компании зачастую предпочитают вкладывать не в страхование, а в IT-инфраструктуру.

"Более осознанное отношение к киберрискам приходит в компаниях вместе с их ростом. Однако многие из тех клиентов, кто задается вопросом приобретения полиса, в итоге предпочитают тратить бюджет не на страхование, а инвестировать в улучшение своей IT-инфраструктуры", - сообщил руководитель отдела страхования финансовых рисков AIG в России Игорь Чичкан.

С ним согласен Дмитрий Грузинцев. По его словам, компании продолжают вкладывать в системы IT безопасности, при этом понимая, что данный подход не является 100% решением проблемы киберугроз.

На текущий момент в России существует около 30 договоров страхования киберрисков. Среди тех, кто заключил такие договоры, есть финансовые институты, IT компании, крупные производства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Фондовые торги в США закрылись снижением индексов из-за опасений относительно коронавируса
Dow Jones установился на отметке 28 256,03 пункта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС