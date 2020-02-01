Эксперты: рынок киберстрахования в России может увеличиться кратно в ближайшие годы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Общий объем подписанной премии по киберстрахованию в России не превышает нескольких миллионов долларов, но может кратно увеличиться в ближайшие годы. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Многие страховщики пока только присматриваются к этому рынку, потому что нет достаточной статистики, отсутствует инфраструктура по определению и урегулированию страховых случаев, для новых рисков требуется дополнительный капитал, сложный и дорогостоящий андеррайтинг", - сообщил руководитель СК "Сбербанк страхование" Дмитрий Попов. При этом он добавил, что на фоне распространения различных видов киберугроз к 2025 году российский рынок страхования киберрисков может достичь 8-10 млрд рублей.

Он также отметил, что бизнес пока не понимает важности затрат на страхование киберрисков.

Руководитель департамента страхования финансовых линий и ответственности АО "ГрЕКо Интернешнл" Дмитрий Грузинцев прогнозирует, что к кратному увеличению рынка приведут диджитализация экономики, автоматизация бизнеса и производственных процессов.

"Учитывая текущий небольшой объем рынка и высокий интерес со стороны бизнес сообщества, в ближайшие несколько лет я ожидаю кратного увеличения рынка Cyber", - сказал он.

По оценке эксперта, по сравнению с несколькими миллионами долларов в России в мире этот вид страхования превышает $5 млрд.

Проблемы рынка

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс также отметил перспективность рынка и заявил о необходимости проведения работы по формированию законодательного регулирования и правоприменительной практики.

Как одну из проблем рынка эксперты отмечают тот факт, что компании зачастую предпочитают вкладывать не в страхование, а в IT-инфраструктуру.

"Более осознанное отношение к киберрискам приходит в компаниях вместе с их ростом. Однако многие из тех клиентов, кто задается вопросом приобретения полиса, в итоге предпочитают тратить бюджет не на страхование, а инвестировать в улучшение своей IT-инфраструктуры", - сообщил руководитель отдела страхования финансовых рисков AIG в России Игорь Чичкан.

С ним согласен Дмитрий Грузинцев. По его словам, компании продолжают вкладывать в системы IT безопасности, при этом понимая, что данный подход не является 100% решением проблемы киберугроз.

На текущий момент в России существует около 30 договоров страхования киберрисков. Среди тех, кто заключил такие договоры, есть финансовые институты, IT компании, крупные производства.