В России вступили в силу постановления об отмене устаревших требований к бизнесу

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Постановления правительства РФ об отмене 5 тыс. устаревших правительственных актов СССР и РСФСР вступают в силу с 1 февраля.

Отмена устаревших норм контроля и излишних требований к бизнесу - часть реформы контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", должна завершиться к 2021 году.

В аппарате правительства РФ ТАСС сообщили, что еще одно постановление об отмене устаревших правительственных актов СССР, как ожидается, будет подписано в январе. В итоговый список попал 3621 акт.

"В настоящее время Минюстом России прорабатывается блок ведомственных актов советского периода", - уточнил собеседник агентства.

Только начало

В пресс-службе Минюста сообщили ТАСС, что в ближайшее время министерство планирует опубликовать еще один проект постановления, который после общественного обсуждения будет внесен в правительство.

"В ближайшее время планируется опубликование проекта постановления правительства Российской Федерации, признающего не действующими на территории Российской Федерации ведомственных актов органов СССР, РСФСР, не вошедших в ранее опубликованный проект об отмене данной группы актов", - уточнили в пресс-службе министерства.

Всего в рамках "регуляторной гильотины" планируется отменить около 20 тыс. устаревших нормативных правовых актов СССР и РСФСР, которые были приняты с 1917 года по 1991 год. Как поясняли ранее в Минюсте, эти правовые акты СССР и РСФСР затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие.

Перечень уже отмененных правовых актов РСФСР содержит десятки документов вековой давности, следует из текстов постановлений. Это документы Совета народных комиссаров, принятые с октября 1917 года по ноябрь 1920 года, в их числе декрет Совнаркома РСФСР от 29 октября 1917 года "О восьмичасовом рабочем дне". Сейчас восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом РФ.

Среди других актов столетней давности - инструкция Совета народных комиссаров РСФСР "О правахъ и обязанностяхъ Советовъ", декрет "О революционном трибунале печати", декрет "О признании водолазного имущества и предприятий собственностью республики и о передаче его в ведение Главного управления водного транспорта", постановление Совета народных комиссаров СССР от 10 июля 1923 года "О мерах борьбы с проказой", постановление Центрального исполнительного комитета СССР от 11 июня 1926 года "О режиме экономии" и другие.

Зачем нужна "регуляторная гильотина"?

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ, главной целью реформы контрольно-надзорной деятельности или так называемой регуляторной гильотины является "тотальная ревизия и отмена нормативных правовых актов", негативно влияющих на общий деловой климат и регуляторную среду. Результатом реформы должно стать снижение административных барьеров для предпринимателей.

"Правительством России ведется системная работа, направленная на актуализацию и совершенствование подходов в контрольно-надзорной деятельности, результаты которой позволят снизить издержки предпринимателей при соблюдении административных ограничений, связанных с соблюдением обязательных требований по предупреждению и пресечению причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям", - указывает представитель министерства.

На данный момент правительство разрабатывает порядка 30 проектов постановлений для отмены еще 3 тыс. нормативных правовых актов, добавили в министерстве.

При этом отмена устаревших актов не означает отсутствие контроля. Все обязательные требования к бизнесу будут пересмотрены и заново утверждены с учетом развития технологий и цифровизации, объяснил представитель Минэкономразвития.

"Это позволит изменить подходы к регулированию отдельных сфер отношений, то есть как отменить отдельные требования и виды надзора и перейти к негосударственным формам контроля, так и точечно донастроить в случае, если законодательное регулирование в целом соответствует реалиям настоящего времени", - отмечает представитель министерства.

Отмена актов - снижение нагрузки

Ведение бизнеса в России слишком зарегулировано и зарегламентировано, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова. Поэтому отмена устаревших актов может облегчить жизнь предпринимателям.

"Бесспорно, мы приветствуем сам процесс отмены устаревших актов, потому что ведение бизнеса в стране излишне зарегулировано, зарегламентировано, и заниматься бизнесом очень сложно. В советское время все эти нормы и правила предусматривали наличие штатных специалистов, которых сейчас себе бизнес позволить не может, в силу того, что там была другая система экономики", - сказала собеседница агентства.

Успешное проведение реформы приведет к снижению административной нагрузки на бизнес, считает президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Эффективная реализация механизма "регуляторной гильотины" благоприятно отразится на предпринимательской среде и будет способствовать значительному снижению административной нагрузки на субъекты предпринимательства, в том числе на малый и микробизнес", - сказал он.

При этом нельзя говорить о том, что отмена актов советских времен будет достаточной мерой, считает председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Некоторые нормативные правовые акты, которые были приняты в XXI веке тоже требуют пересмотра.

"Говорить о том, что будет достаточно отменить акты советского периода, конечно же нельзя. Нормативные правовые акты, федеральные законы, недавно принятые, могут содержать требования в той или иной отрасли, которые тоже необходимо пересмотреть, чтобы действительно достичь результата. Механизм "регуляторной гильотины" - важный широкомасштабный процесс, который направлен на пересмотр всей системы регулирования той или иной отрасли с учетом риск-ориентированного подхода", - считает эксперт.