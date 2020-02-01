{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России вступили в силу постановления об отмене устаревших требований к бизнесу

Всего планируется отменить около 20 тыс. устаревших нормативных правовых актов СССР и РСФСР
Здание Министерства юстиции России Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции России
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Постановления правительства РФ об отмене 5 тыс. устаревших правительственных актов СССР и РСФСР вступают в силу с 1 февраля.

На эту тему
"Отсечь все лишнее". "Регуляторная гильотина" поможет российскому бизнесу дышать свободнее

Отмена устаревших норм контроля и излишних требований к бизнесу - часть реформы контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторная гильотина", должна завершиться к 2021 году.

В аппарате правительства РФ ТАСС сообщили, что еще одно постановление об отмене устаревших правительственных актов СССР, как ожидается, будет подписано в январе. В итоговый список попал 3621 акт.

"В настоящее время Минюстом России прорабатывается блок ведомственных актов советского периода", - уточнил собеседник агентства.

Только начало

В пресс-службе Минюста сообщили ТАСС, что в ближайшее время министерство планирует опубликовать еще один проект постановления, который после общественного обсуждения будет внесен в правительство.

"В ближайшее время планируется опубликование проекта постановления правительства Российской Федерации, признающего не действующими на территории Российской Федерации ведомственных актов органов СССР, РСФСР, не вошедших в ранее опубликованный проект об отмене данной группы актов", - уточнили в пресс-службе министерства.

Всего в рамках "регуляторной гильотины" планируется отменить около 20 тыс. устаревших нормативных правовых актов СССР и РСФСР, которые были приняты с 1917 года по 1991 год. Как поясняли ранее в Минюсте, эти правовые акты СССР и РСФСР затрагивают сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и другие.

Перечень уже отмененных правовых актов РСФСР содержит десятки документов вековой давности, следует из текстов постановлений. Это документы Совета народных комиссаров, принятые с октября 1917 года по ноябрь 1920 года, в их числе декрет Совнаркома РСФСР от 29 октября 1917 года "О восьмичасовом рабочем дне". Сейчас восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом РФ.

Среди других актов столетней давности - инструкция Совета народных комиссаров РСФСР "О правахъ и обязанностяхъ Советовъ", декрет "О революционном трибунале печати", декрет "О признании водолазного имущества и предприятий собственностью республики и о передаче его в ведение Главного управления водного транспорта", постановление Совета народных комиссаров СССР от 10 июля 1923 года "О мерах борьбы с проказой", постановление Центрального исполнительного комитета СССР от 11 июня 1926 года "О режиме экономии" и другие.

Зачем нужна "регуляторная гильотина"?

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ, главной целью реформы контрольно-надзорной деятельности или так называемой регуляторной гильотины является "тотальная ревизия и отмена нормативных правовых актов", негативно влияющих на общий деловой климат и регуляторную среду. Результатом реформы должно стать снижение административных барьеров для предпринимателей.

"Правительством России ведется системная работа, направленная на актуализацию и совершенствование подходов в контрольно-надзорной деятельности, результаты которой позволят снизить издержки предпринимателей при соблюдении административных ограничений, связанных с соблюдением обязательных требований по предупреждению и пресечению причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям", - указывает представитель министерства.

На данный момент правительство разрабатывает порядка 30 проектов постановлений для отмены еще 3 тыс. нормативных правовых актов, добавили в министерстве.

При этом отмена устаревших актов не означает отсутствие контроля. Все обязательные требования к бизнесу будут пересмотрены и заново утверждены с учетом развития технологий и цифровизации, объяснил представитель Минэкономразвития.

"Это позволит изменить подходы к регулированию отдельных сфер отношений, то есть как отменить отдельные требования и виды надзора и перейти к негосударственным формам контроля, так и точечно донастроить в случае, если законодательное регулирование в целом соответствует реалиям настоящего времени", - отмечает представитель министерства.

Отмена актов - снижение нагрузки

Ведение бизнеса в России слишком зарегулировано и зарегламентировано, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова. Поэтому отмена устаревших актов может облегчить жизнь предпринимателям.

"Бесспорно, мы приветствуем сам процесс отмены устаревших актов, потому что ведение бизнеса в стране излишне зарегулировано, зарегламентировано, и заниматься бизнесом очень сложно. В советское время все эти нормы и правила предусматривали наличие штатных специалистов, которых сейчас себе бизнес позволить не может, в силу того, что там была другая система экономики", - сказала собеседница агентства.

Успешное проведение реформы приведет к снижению административной нагрузки на бизнес, считает президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Эффективная реализация механизма "регуляторной гильотины" благоприятно отразится на предпринимательской среде и будет способствовать значительному снижению административной нагрузки на субъекты предпринимательства, в том числе на малый и микробизнес", - сказал он.

При этом нельзя говорить о том, что отмена актов советских времен будет достаточной мерой, считает председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Некоторые нормативные правовые акты, которые были приняты в XXI веке тоже требуют пересмотра.

"Говорить о том, что будет достаточно отменить акты советского периода, конечно же нельзя. Нормативные правовые акты, федеральные законы, недавно принятые, могут содержать требования в той или иной отрасли, которые тоже необходимо пересмотреть, чтобы действительно достичь результата. Механизм "регуляторной гильотины" - важный широкомасштабный процесс, который направлен на пересмотр всей системы регулирования той или иной отрасли с учетом риск-ориентированного подхода", - считает эксперт.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Из России в Абхазию начались поставки электроэнергии из-за энергодефицита
Предполагаемый объем поставок электроэнергии в 2020 году составит около 200 млн кВт/ч
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС