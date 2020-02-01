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В Белоруссии опубликовали документ с новыми тарифами на транзит нефти

Тарифы вырастут на 6,6%

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, предусматривающее повышение с 1 февраля тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на 6,6%, опубликовано в субботу на национальном правовом интернет-портале страны.

Как следует из документа, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Белоруссии, по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава с сегодняшнего дня составляет 365,37 российского рубля за 1 тонну нетто (без НДС), Унеча (Высокое) - Броды - 156,93 российского рубля (без НДС).

Также пересмотрены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружбы" при осуществлении расчетов в белорусских рублях. В соответствии с постановлением министерства, при транспортировке нефти по маршрутам Речица - Мозырский нефтеперерабатывающий завод тариф установлен в размере 0,61 белорусского рубля за 1 тонну нетто (без НДС), Речица - Адамова Застава - 9 рублей, Речица - линейная производственная диспетчерская станция Мозырь - 0,52 рубля, Речица - Броды - 1,28 рубля.

Документом также определены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружбы" по маршрутам Невель - Полоцк - ОАО "Нафтан" в размере 43,02 российского рубля за 1 тонну нетто (без НДС), Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 165,16 рубля, Унеча (Высокое) - Мозырь - Мозырский нефтеперерабатывающий завод - 77,86 рубля.

Как заявили в министерстве, размер повышения тарифов определен исключительно в соответствии с требованиями методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта.

Белоруссия планировала в 2020 году повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6% - сюда также включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной российской нефтью. Российскую сторону такое повышение не устраивает. При этом с 1 сентября 2019 года Белоруссия на 3,7% увеличила тариф на транзит российской нефти. Ранее в ходе состоявшихся переговоров между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии и Федеральной антимонопольной службой России, несмотря на ранее достигнутые договоренности о необходимости компенсации потерь ОАО "Гомельтранснефть Дружба", предложения белорусской стороны поддержаны не были.

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