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В Калининграде предложили увеличить дальность субсидированных авиаперевозок из региона

Власти региона считают, что протяженность субсидируемых перелетов необходимо увеличить до 2 тыс. км

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области предложили увеличить протяженность субсидированных перелетов из региона с 1,5 тыс. км до 2 тыс. км. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры господдержки на федеральном уровне, для обеспечения доступности для жителей Калининградской области перелетов в другие города России. Предложения по этому вопросу должны быть озвучены до 1 февраля.

"В адрес Министерства транспорта РФ направлено письмо, в котором область предлагает увеличить протяженность субсидируемых перелетов из и в Калининград до 2 тыс. км", - сказал Лысков.

Он пояснил, что полеты в Калининград и из Калининграда входят в перечень субсидируемых пассажирских авиаперевозок, но дальность полетов, на которые распространяется субсидия, ограничена 1,5 тыс. км в одном направлении. "С учетом географического положения области, до 600 км авиамаршрутов в регион проходят над территориями иностранных государств. Ограничение по протяженности приводит к тому, что субсидированные полеты из Калининграда возможны только в относительно близкие регионы и не позволяет развивать прямые авиаперевозки в более отдаленные территории, например, на юг страны. Поэтому мы просим увеличить протяженность субсидированных полетов в Калининград до 2 тыс. км", - пояснил собеседник агентства.

Право на субсидированные перелеты распространяется на жителей области в возрасте до 25 лет, инвалидов, женщин в возрасте от 55 лет, мужчин старше 60 лет, многодетные семьи. Согласно данным Росавиации, в 2020 году авиаперевозки по специальным тарифам будут осуществляться из Калининграда в Москву, Калугу и Санкт-Петербург по ценам, соответственно - 3,8 и 3,5 тыс. рублей. В Екатеринбург - 8,8 тыс. рублей, Архангельск - 5,5 тыс. рублей, Мурманск - 6 тыс. рублей, Сочи - 6,5 тыс. рублей. В них будут участвовать авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", Utair, "Азимут", "Северный Ветер", Red Wings, "Нордавиа". При этом, как сообщили в дирекции калининградского аэропорта Храброво, субсидированные перевозки в Сочи, Архангельск и Мурманск пока запланированы только на лето.

По данным областных властей, в целом проблем с приобретением авиабилетов по специальным тарифам жители области не испытывают.

О субсидированных авиаперевозках

Программа субсидированных авиаперевозок распространяется на Дальний Восток, Калининград и Симферополь и действует круглогодично. По данным Росавиации, в 2019 году на выплату десяти авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета было изначально выделено 3,8 млрд рублей, 75% этой суммы (2,8 млрд рублей) - на субсидирование полетов с Дальнего Востока, Сибири, других районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 15% (572 млн рублей) - в Симферополь и обратно, еще 10% (381 млн рублей) - из Калининграда и обратно.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Росавиации, общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на обеспечение субсидированных перевозок в 2020 году, составляет 5,8 млрд рублей. Авиаперевозки по специальному тарифу на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и обратно, в соответствие с постановлением правительства будут выполнять 14 компаний, по специальным тарифам планируется перевезти более 427 тыс. пассажиров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКалининградская область
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