Токаев и Мишустин обсудили приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в субботу в Нур-Султане обсудил приоритетные сферы сотрудничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Собеседники обсудили приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия, в том числе вопросы экологии и использования водных ресурсов трансграничной реки Урал. Президент Казахстана подчеркнул актуальность тесной координации усилий правительств двух стран в целях дальнейшего укрепления двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.

Токаев отметил, что в Казахстане ожидают участия президента России Владимира Путина в XVII Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится осенью в городе Кокшетау и будет посвящен экологической тематике.

Мишустин прилетел в Нур-Султан в пятницу из Алма-Аты, где принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступал на форуме, посвященном цифровой экономике. Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.