{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Токаев и Мишустин обсудили приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия

В частности, президент Казахстана и премьер-министр России затронули вопросы экологии и использования водных ресурсов трансграничной реки Урал

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в субботу в Нур-Султане обсудил приоритетные сферы сотрудничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Собеседники обсудили приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия, в том числе вопросы экологии и использования водных ресурсов трансграничной реки Урал. Президент Казахстана подчеркнул актуальность тесной координации усилий правительств двух стран в целях дальнейшего укрепления двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.

Токаев отметил, что в Казахстане ожидают участия президента России Владимира Путина в XVII Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится осенью в городе Кокшетау и будет посвящен экологической тематике.

Мишустин прилетел в Нур-Султан в пятницу из Алма-Аты, где принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступал на форуме, посвященном цифровой экономике. Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
Реклама на ТАСС
Из России в Абхазию начались поставки электроэнергии из-за энергодефицита
Предполагаемый объем поставок электроэнергии в 2020 году составит около 200 млн кВт/ч
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС