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Минтруд опроверг изменение порядка увольнения с 1 февраля

Ранее СМИ сообщили, что теперь сотруднику при смене работы должны выдавать справку по форме СТД-Р
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Порядок увольнения не изменится в России с 1 февраля, сообщения СМИ на эту тему не соответствуют действительности. Об этом в субботу сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

"Минтруд не подтверждает (опровергает) информацию о том, что с 1 февраля изменились правила увольнения, о которых пишет ряд СМИ", - говорится в сообщении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что с субботы в России меняются правила увольнения с работы, в частности, при этом сотруднику должны выдавать справку по форме СТД-Р. В ведомстве пояснили, что документы по данной форме выдаются работникам, которые выбрали формат электронной трудовой книжки.

Работодатели должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем. Если граждане по каким-то причинам не смогли сделать выбор между бумажной и электронной версией этого документа в 2020 году, то право этого выбора остается за работниками и после 2020 года. Для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные книжки.

"И если он выбрал электронный вид, то работодатель по его запросу выдает ему сведения по форме СТД-Р. Дата 1 февраля нигде в документах не фигурирует", - отметили в министерстве.

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