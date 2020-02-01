Инвестпрограмма "Россетей" в 2020-2024 годах составит более 1 трлн рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Группа "Россети" направит на инвестиционную программу в 2020-2024 годах 1,1 трлн рублей. Об этом сообщил глава "Россетей" Павел Ливинский в ходе посещения ситуационно-аналитического центра группы "Россети" вице-премьера Юрия Борисова и министра энергетики России Александра Новака.

"Утвержденная инвестиционная программа на пятилетку с 2020 по 2024 годы 1,1 трлн рублей. Учитывает все инвестиционные потребности, включая комплексный план страны и развитие регионов на основании схем и программ развития, которые принимаются регионами", - сказал Ливинский.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Росимуществу принадлежит 88,04% уставного капитала компании.