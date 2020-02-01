{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Telegraph: Великобритания готовится ввести полноценные проверки товаров на границе с ЕС

По мнению издания, таким образом Лондон поднимает ставки перед началом переговоров о будущих отношениях, которые должны стартовать в марте

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенное Королевство готовится к введению полноценных проверок товаров на границе с Евросоюзом в том случае, если переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Брюсселем закончатся провалом. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

На эту тему
От заката до рассвета: Великобритания вышла-таки из ЕС

По информации издания, речь идет об ужесточении первоначального сценария, при котором сделка отсутствует. Он предполагал, что при провале переговоров экспортно-импортные операции будут затронуты по минимуму, а 87% товаров будут избавлены от каких-либо дополнительных тарифов и пошлин.

"Мы планируем полноценные проверки для всего импорта из ЕС, которые будут включать в себя экспортные декларации, декларации об охране, ветеринарные проверки и прохождение всех товаров для супермаркетов через таможенные посты", - приводит издание слова высокопоставленного источника в правительстве королевства. "Это удвоит нагрузку на наши пограничные службы в январе 2021 года", - добавил он.

По мнению The Daily Telegraph, декларируя такую жесткость, Лондон поднимает ставки перед началом переговоров о будущих отношениях, которые должны стартовать в марте. Впрочем, Евросоюз эти планы не слишком напугали. "Мы слышали подобные угрозы от [предыдущего премьер-министра] Терезы Мэй, но, честно говоря, мы никогда в них не верили. Если Великобритания готова к пограничным проверкам, которые на самом деле будут, то это будет намного лучше для обеих сторон", - цитирует газета высокопоставленного источника в ЕС.

С момента референдума 2016 года о выходе из Евросоюза власти Соединенного Королевства выступали за то, чтобы закрыть свои границы от миграции с континента, но при этом оставить свободную и беспошлинную торговлю. В Брюсселе последовательно отвергали такую избирательность, непреклонно заявляя о том, что свобода движения лиц - одна из четырех основных свобод ЕС (наряду со свободами движения товаров, услуг и капитала), и ограничить лишь ее одну, выведя за скобки остальные, у Лондона не получится.

Теги
ВеликобританияBrexit
Реклама на ТАСС
Якутия направит на меры по сокращению уровня бедности более 36 млрд рублей в 2020 году
Показатель бедности планируется снизить до 16,1%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС