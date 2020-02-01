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Shell за $1,2 млрд продала PBF Energy свой НПЗ в Калифорнии

Сделка включает в себя заключение договоров о снабжении завода нефтью и о закупках готовой продукции для продолжения поставок фирменного топлива Shell клиентам

ТАСС, 1 февраля. Нефтегазовый концерн Shell продал за $1,2 млрд свой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калифорнии компании PBF Energy. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка по продаже НПЗ Martinez включает в себя также заключение договоров о снабжении завода нефтью и о закупках готовой продукции для продолжения поставок фирменного топлива Shell клиентам, говорится в сообщении.

Кроме того, компании рассматривают возможность совместного создания проекта по производству возобновляемого дизельного топлива на базе инфраструктуры НПЗ Martinez. Детальный анализ технико-экономического обоснования и проработка этого предприятия продолжится после окончательного закрытия сделки по продаже завода, отмечает компания.

Такая политика согласуется со стратегией Shell по реформированию своего портфеля переработки, говорится в сообщении. К 2025 году компания планирует иметь долю в небольшом наборе ключевых нефтеперерабатывающих предприятий, которые в дальнейшем будут интегрированы с торговыми хабами Shell. Компания планирует сфокусироваться на инвестициях в свои основные НПЗ, чтобы они приносили устойчивую прибыль.

В недавнем отчете Shell за 2019 год компания сообщала, что ее чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, снизилась по сравнению с предыдущим годом на 32%, до $15,84 млрд. При этом прибыль с учетом изменения расходов на производство (CCS) сократилась за 2019 год на 36%, до $15,27 млрд.

Концерн Royal Dutch Shell объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие в более чем 70 странах мира. 44,1% Shell контролирует Nederland Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV.

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США
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