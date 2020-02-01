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Китайская вирусная пневмония

Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Китай

Вывоз российских граждан с территории республики будет осуществляться чартерными рейсами

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Росавиация уведомила российские авиакомпании о введении временного запрета на выполнение некоторых регулярных рейсов в Китай из-за вспышки коронавируса. Это следует из телеграммы агентства авиакомпаниям (текст есть у ТАСС). Ранее решение об ограничении полетов между РФ и Китаем принял штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

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"С 1 февраля 2020 года вводится временный запрет на осуществление регулярных пассажирских воздушных перевозок (в том числе коммерческих) граждан с территории РФ на территорию КНР и в обратном направлении за исключением воздушных линий Пекин - Москва и обратно, Шанхай - Москва и обратно, Гуанчжоу - Москва и обратно, Гонконг - Москва и обратно", - говорится в телеграмме.

Также из текста телеграммы следует, что вывоз граждан РФ с территории КНР будет осуществляться чартерными рейсами.

В субботу штаб принял решение ограничить сообщение с Китаем, закрыв регулярные рейсы в КНР из российских регионов, оставив только рейсы "Аэрофлота" из Москвы. Также четыре китайские авиакомпании продолжат регулярные полеты в Москву ( Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines). Все прямые регулярные рейсы будут выполняться исключительно из терминала F Шереметьево (для этого все остальные международные рейсы в другие страны из F аэропорт перенес в терминал В).

Прекращение полетов

До вспышки инфекции авиакомпании РФ в неделю выполняли около 150 рейсов в КНР, китайские авиакомпании - около 40 рейсов в день. До 1 февраля прямые рейсы между Москвой и Китаем выполняли авиакомпании "Аэрофлот", "Ираэро", "Аврора", "Якутия", "Уральские авиалинии" и "Сибирь" (S7 Airlines). Почти все они уже заявили о закрытии полетов.

"Уральские авиалинии" и S7 также заявили, что планируют использовать чартерные рейсы для доставки пассажиров домой.

"Уральские авиалинии" выполняли полеты по 11 китайским маршрутам: Екатеринбург - Ордос - Бангкок; Москва - Ордос; Екатеринбург - Харбин; Екатеринбург - Пекин; Владивосток - Харбин; Екатеринбург - Сиань - Пхукет; Казань - Харбин; Красноярск - Харбин; Москва - Харбин; Владивосток - Харбин; Новосибирск - Харбин", - говорится в сообщении.

S7 выполнял рейсы из Новосибирска в Пекин, Урумчи, Гонконг, из Владивостока в Пекин, Шанхай, Гонконг, из Иркутска в Пекин, Гуанчжоу, Гонконг, из Красноярска и Улан-Удэ в Пекин.

"Аврора" выполняла рейсы из Владивостока в Пекин, "Якутия" - из Якутска в Харбин.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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