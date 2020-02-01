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Якутия направит на меры по сокращению уровня бедности более 36 млрд рублей в 2020 году

Показатель бедности планируется снизить до 16,1%
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии направят из регионального бюджета более 36 млрд рублей в 2020 году на мероприятия по снижению показателей уровня бедности населения, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Алексея Стручкова.

За 2018 и 2019 годы из черты бедности в регионе вывели более 17 тыс. жителей. По итогам 2019 года уровень бедности республики сокращен до 18,2% против 18,6% в 2018 году.

"На текущий год в расходах регионального бюджета предусмотрено на эти цели более 36 млрд рублей, а в целом на реализацию плана на период до 2024 года планируется в рамках всех государственных программ направить более 274 млрд рублей. На текущий год поставлена более амбициозная задача - снизить показатель до 16,1%", - говорится в сообщении.

Республикой, согласно отчету правительства, в рамках "майского" указа и исполнения послания президента РФ Владимира Путина, где поставлена задача по снижению бедности в стране, были предприняты меры по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и повышению МРОТ. Из средств бюджета республики в рамках всех государственных программ на эти цели направили более 29 млрд рублей.

В сообщении отмечается, что впервые за последние годы денежные доходы опережают темпы роста потребительских цен, и реальная заработная плата выросла на 2,4%. По мнению Стручкова, меры, которые были предприняты в 2019 году, "позволили прежде всего увеличить темпы роста реальных доходов населения до 5,7%".

В отчете регионального правительства об итогах деятельности за 2019 год говорится, что в рамках исполнения послания президента РФ и майского указа 2018 года к 2024 году в республике доля бедного населения должна быть снижена до 10,1%.

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РоссияЯкутияДальний Восток
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