Доходы госбюджета Украины в январе оказались ниже прогноза почти на 25%

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Доходы государственного бюджета Украины в январе текущего года почти на 25% оказались ниже, чем было запланировано правительством. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

"В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен (более $1,7 млрд по текущему курсу) и были на 13,8 млрд гривен (около $554 млн) меньше планируемых", - сказано в сообщении ведомства со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины. В Минфине сообщили, что ключевыми причинами, которые повлияли на низкий уровень доходов, стали меньший от прогнозного обменный курс гривны (в среднем в январе 24,1 гривен за доллар при прогнозе в 27 гривен за доллар), меньший объем импорта на 2,5%, а также низкие цены на газ.

В частности, в январе оказались меньше прогнозируемых поступления от акцизных сборов, рентных платежей, налога на добавленную стоимость. В ведомстве подчеркнули, что с учетом этих данных Минфин страны инициирует "ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы", которые влияют на доходы и расходы госбюджета.

Бюджет Украины на 2020 год утвержден Верховной радой 14 ноября прошлого года. Его доходная часть составляет 1193,7 млрд гривен (около $48,7 млрд), расходная - 1180,1 млрд гривен (около $48,2 млрд), предельный дефицит бюджета определен на уровне 94,3 млрд гривен ($3,85 млрд).

Рост реального ВВП заложен на уровне 3,7%, инфляция - 6%. Основная статья расходов - погашение и обслуживание государственного долга, на это предполагается потратить около трети всего госбюджета - 424 млрд гривен (более $17,3 млрд). Правительство Украины запланировало снизить показатель государственного и гарантированного государством долга до 52,4%от ВВП, сейчас он составляет около 60% от ВВП.