Кириенко: РФ справилась с последствиями мирового кризиса и может обеспечивать соцгарантии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия справилась с последствиями мирового финансового кризиса и создала подушку, позволяющую обеспечить социально-экономические гарантии граждан. Такое мнение высказал в воскресенье первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" , фрагмент которой опубликован на сайте "Вести.ру" .

Кириенко, в частности, обратил внимание на слова президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию об обязательной индексации пенсий. "Это то, о чем президент сказал в своем послании. Он сказал, что значимое количество времени потрачено на то, чтобы создать условия. Именно поэтому эти слова президента прозвучали сейчас, они не могли прозвучать пять лет назад", - приводит сайт слова Кириенко.

По его мнению, "это значит, что страна справилась с мировым финансовым кризисом и его последствиями и даже в условиях санкций создала необходимые условия и подушку безопасности для того, чтобы обеспечить гарантии для людей, не ставя под риски финансово-экономическую систему".