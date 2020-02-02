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Технический комитет ОПЕК+ перенес заседание с марта на 4-5 февраля

Его заседание обычно проходит накануне встречи министерского комитета, для которого он готовит доклад о состоянии рынка нефти и сценарии его развития на ближайшую перспективу

ТАСС, 2 февраля. Технический комитет ОПЕК+, заседание которого ранее было запланировано на 3 марта, теперь может собраться на месяц раньше, 4-5 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в секретариате ОПЕК.

"Вероятнее всего, заседание технического комитета ОПЕК+ состоится в следующий вторник-среду", - сказал он.

Технический комитет состоит из экспертов министерств участвующих в соглашении стран. Его заседание обычно проходит накануне встречи министерского комитета, для которого JTC (Joint Technical Commette) готовит доклад о состоянии рынка нефти и сценарии его развития на ближайшую перспективу. В данный момент страны ОПЕК+ беспокоит ситуация с распространением коронавируса из Китая, который может существенно повлиять на потребление нефти в мире через снижение авиаперевозок.

В субботу Bloomberg сообщал, что дата министерской встречи, которая изначально была запланирована на 5-6 марта, еще не определена; в проекте рассматриваются два варианта: 8-9 февраля и 14-15 февраля.

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