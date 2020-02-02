На борьбу с коронавирусом в Хайкоу на Хайнане выделено свыше $27 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 2 февраля. /ТАСС/. Порядка 188 млн юаней (около $27 млн) выделено в китайском городе Хайкоу (южная провинция Хайнань) на меры по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на городское правительство.

Средства из соответствующего фонда используются для закупки медицинского оборудования и материалов, финансирования мер по контролю и профилактике заболевания, а также на лечение пациентов, у которых выявлен коронавирус. Кроме того, закупка необходимых для индивидуальной защиты и борьбы с вирусом средств осуществляется и за рубежом, в частности, в США, Южной Корее, Австралии, Вьетнаме и Египте. Помощь оказывают и различные общественные организации, торговые палаты и китайские компании за рубежом.

Согласно заявлению городской администрации, 11 фармацевтических компаний возобновляют производство защитных медицинских масок в провинции. Ожидается, что в ближайшие несколько дней будет налажена линия по производству одноразовых масок для лица и масок модели N95. Объем их производства составит 20 тыс. и 40 тыс. масок соответственно.

Власти Хайкоу в настоящее время принимают жесткие меры для борьбы с вирусом. Санитарные посты установлены в аэропортах, морских портах, на железнодорожных и автобусных станциях. Проверки осуществляются на скоростных автомагистралях и пересечениях крупных дорог на границе города. Отелям, крупным супермаркетам, фермерским рынками и другим общественным объектам предписано своевременно проводить дезинфекцию внутренних помещений. Учебные заведения пока находятся на каникулах по случаю китайского Нового года, о времени возобновлении занятий не сообщается.

Власти призывают жителей города не посещать людные места ближайшие две недели и соблюдать все меры предосторожности. Под временным запретом оказались все массовые мероприятия.

Хайнань входит в число регионов Китая, где был обнаружен новый тип коронавируса. По последним официальным данным, в провинции выявлено 64 случая инфицирования, один из которых закончился летальным исходом. Самое большое число заболевших зарегистрировано в курортном городе Санья.