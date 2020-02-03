Минвостокразвития и Минтранс попросили кабмин выделить 3 млрд рублей на перелеты в ДФО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой выделить дополнительные 3 млрд рублей на субсидирование перелетов в ДФО. Об этом Козлов сообщил в понедельник в интервью газете "Известия".

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в эконом-классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. Ранее программа действовала с апреля по октябрь, теперь - круглогодично.

"На данный момент [из федерального бюджета] выделено 6 млрд рублей [на субсидирование перелетов из Центральной России на Дальний Восток]. Необходимо еще 3 млрд, чтобы по итоговой сумме было не меньше, а то и больше, чем в прошлом году <...> Вместе с министром транспорта [Евгением Дитрихом] мы уже обратились к председателю правительства [с просьбой выделить дополнительные средства] и ждем поддержки", - сообщил Козлов.

По его словам, в прошлом году на субсидирование перелетов в ДФО было выделено 8,2 млрд рублей. Козлов отметил, что программа очень востребована среди жителей Дальнего Востока. В 2019 году субсидированными билетами воспользовались более 1 млн пассажиров.

С этого года в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 176 маршрутов - на 24 направления больше, чем в 2019 году. Самыми востребованными среди жителей ДФО традиционно являются билеты до Москвы и обратно. Продажа субсидированных билетов на 2020 год открылась в начале декабря 2019 года. По информации авиакомпаний, к концу декабря почти все билеты на начало года были раскуплены. В местных авиакассах объяснили, что многие дальневосточники запланировали отдых в теплых странах на время новогодних каникул и после них в зимнее время. На вторую половину года билеты еще есть, но они также заканчиваются.

Кроме того, в регионах Дальнего Востока также идет продажа билетов по "плоским тарифам", когда цена не зависит от даты покупки и сезона. Как сообщили ТАСС в авиакассах, спрос на такие билеты есть всегда. В первую очередь разбираются билеты на летнее время. Сейчас билеты по "плоским тарифам" еще имеются в продаже, но в небольших количествах.