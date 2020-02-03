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Эксперты: простой вагонов на сети железных дорог РФ не говорит об ухудшении экономики

Считается, что это сезонное явление

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Количество простаивающих на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вагонов, по данным холдинга, превышает 95 тыс. единиц. Опрошенные ТАСС эксперты считают, что это сезонное явление и говорить об ухудшении экономической ситуации в стране или затруднении грузовых перевозок не стоит.

"Деятельность грузового транспорта неразрывно связана с ситуацией в промышленном сегменте экономики - значительная часть движения грузов связана с их приобретением. Структура транспортной отрасли стабильна во времени, и в 2018 году на долю железнодорожного транспорта пришлось 46% грузов, без учета трубопроводного - 87%", - пояснил ТАСС заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев, слова которого передала пресс-служба.

Институт использует данные о погрузке как один из основных показателей при расчете индекса спроса на промышленную продукцию в России. Аналогичным по информативности показателем выступает потребление электроэнергии.

"Оба значения можно назвать "лакмусовыми бумажками" состояния экономики", - заключил Григорьев.

Падение погрузки

Вместе с тем объемы перевозок по железной дороге в последнее время начали вызывать опасения. Погрузка на сети РЖД в 2019 году снизилась на 0,9%, до 1,278 млрд тонн. Как ранее говорил журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило, прогноз на январь скорректировали - ожидается падение погрузки не на 3,3%, как предполагалось, а на 4,9%. Топ-менеджер РЖД пояснял, что основной причиной послужило интенсивное снижение перевозок угля. Ситуация обусловлена падением цен на твердое топливо на западных рынках. Особенно остро это отразилось на перевозках угля в направлении портов Северо-Запада - они снизились на 2,5% по сравнению с январем годом ранее.

Как считает заместитель председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин, основная причина простоя вагонов в декабре - январе - желание РЖД улучшить показатели погрузки в условиях, когда порты не могут справиться с обработкой такого количества грузов.

"РЖД в декабре - январе принимали к перевозке в направлении портов большее количество полувагонов, чем могли своевременно обработать порты, что неизменно приводит к такому явлению, как "брошенные" поезда", - сказал он.

Тем не менее, как отмечает эксперт, снижение грузовой базы в январе - явление обычное, и оно всегда рождает сезонный профицит подвижного состава на сети.

"По нашим оценкам, профицит вагонов на данный момент составляет около 120 тыс., из них 80 тыс. - это полувагоны. Мы говорим о том подвижном составе, который не участвует в грузовых операциях больше месяца. В марте - апреле, если погрузка восстановится до уровня прошлого года, профицит полувагонов может сократиться до 40-45 тыс. единиц, при условии, что угольщики смогут активно поставлять твердое топливо в Китай", - сообщил ТАСС гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Плюсы избытка вагонов

Шило в разговоре с журналистами отмечал, что у избытка вагонов есть свои плюсы. В подобной ситуации наблюдается существенное снижение ставок на предоставление подвижного состава. Средневзвешенная суточная ставка аренды вагона составляет на данный момент 1,4 тыс. руб., в некоторых случаях она снижается до 1,2 тыс. руб. По словам топ-менеджера РЖД, снижение ставок вместе со скидками, которые холдинг предоставляет грузоотправителям, станет хорошим стимулом для экономики перевозок.

Безбородов напомнил, что для января характерно не только снижение погрузки - значительное количество вагонов в это время традиционно находится вне перевозочного процесса.

"Показатель для января совершенно нормальный - мы говорим всего о 8% парка (общий парк вагонов на сети российских железных дорог составляет около 1,1 млн единиц - прим. ТАСС). Январь - это время, когда вагоны уходят в плановый ремонт, меняют собственника, операторы оформляют документы на подвижной состав в Росжелдоре. Для компаний зимний период - традиционно возможность без ущерба для бизнеса все это сделать", - заключил эксперт.

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