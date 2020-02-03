Пассажиропоток аэропортов РФ увеличился до 221 млн человек в 2019 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские аэропорты обслужили в 2019 году 220,9 млн пассажиров, что на 6,9% больше, чем годом ранее. Это следует из итоговой статистики Росавиации, опубликованной на сайте агентства в понедельник.

Как отмечал в конце декабря руководитель Росавиации Александр Нерадько, комментируя предварительный прогноз по пассажиропотоку российских аэропортов, это рекордный показатель как для российской, так и для советской авиации.

При этом на внутренних направлениях аэропорты обслужили более 145,9 млн пассажиров (учитывались регулярные и чартерные рейсы), на международных - более 74 млн пассажиров.

Ранее Росавиация сообщала, что московские аэропорты - Шереметьево, Домодедово, Внуково - в 2019 году обслужили 101,69 млн пассажиров, что на 5,7% больше, чем годом ранее.