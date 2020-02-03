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"Ъ": ФАС хочет обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность удаления программ

По данным издания, речь идет о предустановке российских приложений и программ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала концепцию подзаконных актов к закону о предустановке российского программного обеспечения в гаджеты, в которой предлагается обязать Apple, Google и Microsoft обеспечивать возможность полного удаления предустановленных приложений. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

"Ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства", - пишет газета.

Кроме того, ФАС предлагает распространить на Apple, Google и Microsoft требования к производителям смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV о предустановке российских приложений и программ.

В ведомстве "Коммерсанту" подтвердили, что такие инициативы обсуждаются. Источник газеты добавил, что ФАС должна представить предложения для общественного обсуждения в начале февраля.

О предустановке ПО

Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Согласно закону, который начнет действовать с 1 июля 2020 года, отдельные виды технически сложных товаров должны продавать в России с отечественными программами. Перечень таких товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки должно определять правительство РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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