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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 47,9 пункта

В исследовании агентства IHS Markit указывается, что темпы сокращения объемов производства, новых заказов и занятости замедлились до минимальных за пять месяцев

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе 2020 года вырос до отметки 47,9 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Обрабатывающие отрасли России вновь указали на ослабление деловой конъюнктуры в январе, в основном обусловленное дальнейшим сокращением объемов производства и новых заказов. Сохранение слабого спроса также привело к очередному падению занятости. Тем не менее, следует отметить, что темпы сокращения объемов производства, новых заказов и занятости замедлились до минимальных за пять месяцев. В результате деловые ожидания повысились до существенного уровня", - отмечается в обзоре.

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