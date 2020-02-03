Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Поставщики в Хабаровском крае будут завозить овощи из Турции взамен китайских в связи с закрытием границы на Дальнем Востоке из-за коронавируса. Об этом сообщил на совещании в правительстве Хабаровского края в понедельник заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства края Александр Шкурин.

Значительный объем овощей на прилавки магазинов в Хабаровском крае завозится из Китая.

"Сейчас идет работа по заключению договоров с другими поставщиками. Половина наших торговых предприятий работает с Турцией по поставке фруктов. Мы с ними переговорили, они будут вести и овощи из Турции", - сказал Шкурин.

Глава региона Сергей Фургал на совещании поручил обратиться в ФАС для согласования плана действий по исключению роста в крае цен на овощи и фрукты из Китая. "Сейчас есть такая опасность, потому что границу закрыли, и не исключено, что наши продавцы начнут "задирать" цены, так как у нас сложилась монопольная торговля. <...> Риск очень большой, что будет необоснованный рост цен", - сказал Фургал.

В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края журналистам сообщили, что регион в полной мере не обеспечивает себя только сладким перцем, помидорами и огурцами. Их поставляют из Китая. По этим позициям может возникнуть небольшой дефицит, помимо Турции овощи будут поставляться и из регионов РФ. "Чтобы его [дефицита] не допустить, сейчас предприниматели ведут работу по поиску новых поставщиков овощной продукции. Поступление продукции от новых поставщиков (Саранск, Кемерово) ожидается до 8-9 февраля", - сказали в пресс-службе.

Картофель, капуста, морковь, лук и свекла выращиваются в Хабаровском крае и соседних регионах в достаточном объеме.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа.