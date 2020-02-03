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Роскомнадзор запросит "Ленту" о возможной утечке персональных данных россиян

Ранее в торговой сети сообщили, что проверяют эту информацию

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор направит запрос в торговую сеть "Лента" в связи с информацией об утечке персональных данных пользователей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор в курсе данной ситуации. Ведомство направит соответствующий запрос по адресу организации для получения пояснений по этой ситуации и причин, которые повлекли ее создание. По мере получения запрашиваемых сведений будем планировать меры реагирования", - сказали в пресс-службе.

Ранее RNS со ссылкой на пресс-службу торговой сети сообщил, что "Лента" проверяет информацию о возможной утечке базы данных клиентов, которая появилась в Telegram-канале "Утечки информации". По данным канала, в базе 90 тыс. строк, содержащих данные клиентов из Москвы и Московской области.

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