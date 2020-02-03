Мишустин предложил перенести сроки инвестфорума в Сочи

"Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его [форум], как мы обсуждали, на другие сроки, - сказал Мишустин на встрече с вице-премьерами. - В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума". "Предлагаю перенести форум, обсудив с организаторами и основными участниками возможные даты. Это решение тогда мы будем принимать", - сказал глава правительства. Планировалось, что Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля.

Мишустин подчеркнул, что к участию в сочинском форуме заявлено большое количество иностранных участников. При этом он указал на то, что организаторы понесли значительные расходы. Премьер поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с министром финансов Антоном Силуановым продумать, каким образом компенсировать убытки.

"Организаторы понесли достаточно значительные расходы, я попросил бы вас, Дмитрий Николаевич [Чернышенко], совместно с Антоном Германовичем Силуановым посмотреть на те затраты, которые были понесены организаторами, для того, чтобы их соответствующим образом компенсировать", - сказал Мишустин.

В ходе оперативного совещания вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко предлагали вовсе отменить проведение инвестфорума в 2020 году. "С учетом информации, которая поступает из Китая, я бы хотела обратиться к вам и ко всем присутствующим все-таки принять решение об отмене форума", - сказала Голикова. "Я бы поддержал Татьяну Алексеевну, - сказал в свою очередь Чернышенко. - Из более чем 4 тыс. уже зарегистрированных участников, почти 500 иностранные, из которых половина - из стран, в которых официально зафиксированы случаи заражения коронавирусом". Чернышенко добавил, что было бы некорректно отказывать таким участникам, но при этом также нельзя подвергать опасности и остальных участников форума. Тем не менее Мишустин принял решение о переносе сроков мероприятия.

О форуме

Российский инвестиционный форум собирает инвесторов в Сочи ежегодно, начиная с 2002 года. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие проводится при участии председателя правительства Российской Федерации.

В разные годы его посещали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков также подтверждал ТАСС намерение нового главы правительства принять участие в работе форума.

Ежегодная статистика показывает увеличение интереса к мероприятию. Количество участников начиная с первого форума, который прошел в 2002 году выросло в несколько раз. Только за прошедший год оно увеличилось на 30%. В 2018 году в форуме приняло участие более 6 тыс. человек из 63 стран мира. Уже через год их число превысило 8 тыс. Инвесторы съехались со всей России и из 65 государств. Спикерами на панельных дискуссиях и круглых столах в рамках Сочинского инвестфорума выступили 530 человек, мероприятие приехали освещать 1326 представителей СМИ. По итогам форума в прошлом году было заключено 576 соглашений на общую сумму 968,03 млрд рублей.

Инвестиционный форум в Сочи является крупнейшим экономическим событием не только в России, но и на международной арене. Ранее инвестфорум в Сочи посещали представители США, Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов. В 2019 году география стран расширилась - приехали бизнесмены из Армении, Бельгии, Египта, Камеруна, Малайзии, Узбекистана и ЮАР.

Планировалось, что на форуме в 2020 году дискуссии в рамках программы будут сосредоточены на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты " и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс".