{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Мишустин предложил перенести сроки инвестфорума в Сочи

Причиной такого решения стала угроза распространения коронавируса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его [форум], как мы обсуждали, на другие сроки, - сказал Мишустин на встрече с вице-премьерами. - В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума". "Предлагаю перенести форум, обсудив с организаторами и основными участниками возможные даты. Это решение тогда мы будем принимать", - сказал глава правительства. Планировалось, что Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля.

Мишустин подчеркнул, что к участию в сочинском форуме заявлено большое количество иностранных участников. При этом он указал на то, что организаторы понесли значительные расходы. Премьер поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с министром финансов Антоном Силуановым продумать, каким образом компенсировать убытки.

"Организаторы понесли достаточно значительные расходы, я попросил бы вас, Дмитрий Николаевич [Чернышенко], совместно с Антоном Германовичем Силуановым посмотреть на те затраты, которые были понесены организаторами, для того, чтобы их соответствующим образом компенсировать", - сказал Мишустин.

В ходе оперативного совещания вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко предлагали вовсе отменить проведение инвестфорума в 2020 году. "С учетом информации, которая поступает из Китая, я бы хотела обратиться к вам и ко всем присутствующим все-таки принять решение об отмене форума", - сказала Голикова. "Я бы поддержал Татьяну Алексеевну, - сказал в свою очередь Чернышенко. - Из более чем 4 тыс. уже зарегистрированных участников, почти 500 иностранные, из которых половина - из стран, в которых официально зафиксированы случаи заражения коронавирусом". Чернышенко добавил, что было бы некорректно отказывать таким участникам, но при этом также нельзя подвергать опасности и остальных участников форума. Тем не менее Мишустин принял решение о переносе сроков мероприятия.

О форуме

Российский инвестиционный форум собирает инвесторов в Сочи ежегодно, начиная с 2002 года. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие проводится при участии председателя правительства Российской Федерации.

В разные годы его посещали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков также подтверждал ТАСС намерение нового главы правительства принять участие в работе форума.

Ежегодная статистика показывает увеличение интереса к мероприятию. Количество участников начиная с первого форума, который прошел в 2002 году выросло в несколько раз. Только за прошедший год оно увеличилось на 30%. В 2018 году в форуме приняло участие более 6 тыс. человек из 63 стран мира. Уже через год их число превысило 8 тыс. Инвесторы съехались со всей России и из 65 государств. Спикерами на панельных дискуссиях и круглых столах в рамках Сочинского инвестфорума выступили 530 человек, мероприятие приехали освещать 1326 представителей СМИ. По итогам форума в прошлом году было заключено 576 соглашений на общую сумму 968,03 млрд рублей.

Инвестиционный форум в Сочи является крупнейшим экономическим событием не только в России, но и на международной арене. Ранее инвестфорум в Сочи посещали представители США, Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов. В 2019 году география стран расширилась - приехали бизнесмены из Армении, Бельгии, Египта, Камеруна, Малайзии, Узбекистана и ЮАР.

Планировалось, что на форуме в 2020 году дискуссии в рамках программы будут сосредоточены на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты " и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичГоликова, Татьяна АлексеевнаАрменияБельгияЮАРКамерунСШАУзбекистанМалайзияГерманияВеликобританияИталияНидерландыЕгипетРоссияКитайФранцияШвейцарияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Власти Забайкалья просят ФАС установить контроль за ценами на лекарства
Зампред регионального кабмина Аягма Ванчикова сообщила о случаях завышения цен на медицинские маски
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС