Власти Забайкалья просят ФАС установить контроль за ценами на лекарства

ТАСС, 3 февраля. Власти Забайкальского края, расположенного рядом с российско-китайской границей, просят Федеральную антимонопольную службу установить в регионе контроль за ценами на лекарства. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя председателя регионального кабмина Аягму Ванчикову.

26 января в Забайкальском крае гражданин Китая обратился за помощью к медикам, в тот же день его госпитализировали, мужчина прошел все необходимые обследования, результат повторного анализа оказался положительным на коронавирус. По последним данным, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию и идет на поправку. На территории региона введен режим повышенной готовности.

"Минздраву Забайкальского края необходимо провести качественный мониторинг наличия препаратов, медсредств. Федеральная антимонопольная служба должна установить контроль за ценами в аптеках. У нас есть сведения, что вчера маски стоили 1 рубль 20 копеек, а к вечеру их уже продавали за 10 рублей", - приводит слова Ванчиковой пресс-служба.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил краевым Минздраву и Минэкономразвития установить особый контроль за наличием лекарств и необходимых медицинских средств в регионе. Вместе с тем министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников сообщил на оперативном правительственном совещании в Чите, что больницы обеспечены лекарственными препаратами и всем необходимым для лечения, также учреждения здравоохранения обеспечены медицинскими масками на 140%.

Сейчас, по данным местных властей, в крае наблюдается ажиотаж на медицинские маски. "Правительство Забайкальского края совместно с аптечными сетями решает вопрос о закупке дополнительных медицинских масок в связи с ажиотажным спросом на них, который вызван ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также фактором коронавируса", - отметили в пресс-службе.