Россия и страны ЕАЭС готовят стратегию развития Союза

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия и страны ЕАЭС в еженедельном формате будут осуществлять работу по подготовке пятилетней стратегии развития Союза.

"Идет подготовка важнейшего документа, который определит стратегию развития Союза (ЕАЭС) на ближайшие пять лет, много есть вопросов, как будет выглядеть эта стратегия, - сказал Мишустин на встрече с вице-премьерами. - Мы договорились практически в еженедельном формате обсуждать основные положения стратегии и встретиться еще раз до следующего события, когда будет собираться Евразийский межправсовет".

По его словам, координировать эту работу с российской стороны будет вице-премьер Алексей Оверчук. По убеждению Мишустина, Россия должна лидировать по цифровой повестке. Этим направлением, по словам председателя правительства, будет активно заниматься вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Прошу всех заместителей председателя правительства и профильных министров включиться в эту работу, - сказал Мишустин. - Действовать здесь нужно оперативно, в мае текущего года необходимо представить президенту проект стратегии развития. Этот документ станет нашим главным ориентиром для дальнейшей работы на Евразийском пространстве".