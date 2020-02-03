Губернатор Краснодарского края заявил, что регион готов принять форум в Сочи в любое время

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Краснодарский край готов в любые сроки принять перенесенный из-за коронавируса Российский инвестиционный форум в Сочи, на инвестиционную политику региона перенос сроков его проведения не повлияет, сообщил журналистам в понедельник глава региона Вениамин Кондратьев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в понедельник, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

"Инфраструктура Сочи сегодня позволяет проводить деловые события международного масштаба в любое время года, мы готовы принять форум в те сроки, которые будут обозначены. На инвестиционную политику Краснодарского края перенос форума не повлияет, работу с инвесторами продолжим в прежнем активном режиме", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что считает решение о переносе сроков проведения справедливым на фоне сложившейся ситуации, "безопасность жителей важнее финансовых дивидендов", сказал губернатор Краснодарского края.

Власти Краснодарского края сообщали, что рассчитывают принять на инвестфоруме в Сочи не менее 8 тыс. гостей. В прошлом году власти Краснодарского края заключили на инвестфоруме соглашения по проектам в сферах жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного, топливно-энергетического комплексов и строительства на общую сумму 298 млрд рублей, что на 56 млрд больше, чем в 2018 году.

О форуме

Российский инвестиционный форум собирает инвесторов в Сочи ежегодно, начиная с 2002 года. Он является крупнейшим экономическим событием не только в России, но и на международной арене. Ранее инвестфорум в Сочи посещали представители США, Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов. В 2019 году география стран расширилась - приехали бизнесмены из Армении, Бельгии, Египта, Камеруна, Малайзии, Узбекистана и ЮАР.

Ежегодная статистика показывает увеличение интереса к мероприятию. Количество участников, начиная с первого форума, который прошел в 2002 году, выросло в несколько раз, только за прошедший год оно увеличилось на 30%.

Дискуссии в рамках программы предстоящего форума должны сосредоточиться на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты" и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс". Мероприятие проводится при участии председателя правительства Российской Федерации.