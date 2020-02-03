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Китайская вирусная пневмония
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РЖД приостановили сообщение с КНДР

Такое решение принято в качестве превентивной меры против распространения коронавируса
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" приостановили пассажирское сообщение с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), говорится в сообщении РЖД.

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"В соответствии с обращением Министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года № F-003/109 о временном прекращении железнодорожного пассажирского движения между Россией и КНДР с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР)", - говорится в пресс-релизе.

Прекращают курсировать поезда № 652/651 Уссурийск - Туманган (формирования "Федеральной пассажирской компании"), беспересадочный вагон Пхеньян - Москва (формирования железных дорог КНДР), беспересадочный вагон Пхеньян - Хабаровск (формирования железных дорог КНДР), беспересадочные вагоны Москва - Туманган (формирования ФПК). Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР временно осуществляться не будет. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.

Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 350 умерли.

 

Теги
КНДРРоссияКитайская вирусная пневмония
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