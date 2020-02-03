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"Воркутауголь" увеличит инвестиции в производство в 2020 году на 20%

Они составят 6,7 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 3 февраля. /ТАСС/. АО "Воркутауголь", одно из крупнейших угледобывающих предприятий России, входящее в структуру ПАО "Северсталь", увеличит в 2020 году объем инвестиции в производство и промышленную безопасность на 20% - до 6,7 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-службы компании.

"Инвестиционная программа на 2020 год полностью отражает наши планы на дальнейший рост объема добычи и переработки угля. При этом более 640 млн рублей будут направлены на повышение уровня промышленной безопасности на наших предприятиях. Среди инвестиций в развитие особое место занимает освоение новых блоков Воргашорского месторождения. В текущем году мы приступаем к активной фазе реализации этого проекта, который позволит загрузить мощности шахты "Воргашорская" на ближайшие девять лет", - привела пресс-службы слова генерального директора АО "Воркутауголь" Николая Кигалова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия, увеличение инвестиций продиктовано задачей расширения производства, увеличения объемов добычи и переработки угля и поставок на Череповецкий металлургический комбинат. Самый крупный проект этого года, в который будет вложено 1,3 млрд рублей, - освоение двух новых блоков шахты "Воргашорской", лицензии на которые были получены в прошлом году. Их запасы оцениваются порядка 20 млн т и позволят вести добычу до 2029 года включительно.

По данным пресс-службы, почти 2,8 млрд рублей компания направит на обновление горно-шахтного и углеобогатительного оборудования. Также сюда включены затраты на приобретение автомобильной, бульдозерной, железнодорожной и снегоуборочной техники, возведение снегозаградительных сооружений. Еще почти 1,3 млрд рублей уйдут на подготовку капитальных горных выработок для отработки новых блоков на действующих шахтах. На проекты в области промышленной безопасности предусмотрено свыше 640 млн рублей.

Вложения в проекты развития составят около 1,8 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей компания потратит на подготовку к освоению новых блоков Воргашорского месторождения. Средства потребуются на геолого-разведочные и проектные работы, проходку горно-капитальных выработок, приобретение проходческого оборудования и ленточных конвейеров. Остальные средства позволят завершить строительство модульной дегазационной установки на вентиляционном стволе № 4 шахты "Заполярная", начать расконсервацию клетевого ствола шахты "Воркутинская", приступить к реализации проекта "Цифровое обогащение" на Центральной обогатительной фабрике "Печорская".

АО "Воркутауголь" - градообразующее предприятие заполярного моногорода Воркута, где работают около 6 тыс. человек при населении города в 60 тыс. жителей. Предприятие занимает пятое место в стране по объемам производства коксующегося угля. В состав входят четыре действующие подземные шахты, один угольный разрез и несколько вспомогательных предприятий, работающих на территории Печорского угольного бассейна. Пятая шахта "Северная", где добывали наиболее ценные марки угля, после аварии в феврале 2016 года временно затоплена, вернуться к добыче здесь планируют после 2021 года. Практически весь добываемые и перерабатываемый в Воркуте уголь поставляется на Череповецкий металлургический комбинат. Объем добычи угля в 2019 году увеличился на 6,8% - до 10,25 млн т.

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